В Киеве в районе станции метро Лукьяновка произошла авария на сети водоснабжения из-за чего 18 улиц и переулков остались без воды.

Об этом сообщили в аварийной службе Киевводоканала.

По полученным данным, аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

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Ориентировочный срок ликвидации повреждений – одни сутки.

В целом вода отсутствует в более чем 30 домах столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Мельникова, 20;

ул. Герцена 12, 14;

ул. Евгения Коновальца, 15, 17;

пров. Лабораторный, 4;

ул. Гомельская;

пров. Гомельский;

пров. Бурденко;

пров. Минский;

ул. Минска;

ул. Зоряна;

пров. Зоряный;

ул. Александра Кошица, 4;

ул. Ревуцкого, 36;

пров. Пятигорский, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7;

ул. Беличанский, 24А, 33, 35;

ул. Зодчих, 62;

ул. Олевская, 3Б, 3В, 3Г;

б-г. Вацлава Гавела, 21, 21А.

К слову, восстановить горячую воду в Киеве смогут только после заключения мирового соглашения с НАК Нафтогаз, а это возможно после 10 октября.

Фото: dreamstime.