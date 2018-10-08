В Киеве в районе станции метро Лукьяновка произошла авария на сети водоснабжения из-за чего 18 улиц и переулков остались без воды.
Об этом сообщили в аварийной службе Киевводоканала.
По полученным данным, аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
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Ориентировочный срок ликвидации повреждений – одни сутки.
В целом вода отсутствует в более чем 30 домах столицы. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
ул. Мельникова, 20;
ул. Герцена 12, 14;
ул. Евгения Коновальца, 15, 17;
пров. Лабораторный, 4;
ул. Гомельская;
пров. Гомельский;
пров. Бурденко;
пров. Минский;
ул. Минска;
ул. Зоряна;
пров. Зоряный;
ул. Александра Кошица, 4;
ул. Ревуцкого, 36;
пров. Пятигорский, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7;
ул. Беличанский, 24А, 33, 35;
ул. Зодчих, 62;
ул. Олевская, 3Б, 3В, 3Г;
б-г. Вацлава Гавела, 21, 21А.
К слову, восстановить горячую воду в Киеве смогут только после заключения мирового соглашения с НАК Нафтогаз, а это возможно после 10 октября.
Фото: dreamstime.