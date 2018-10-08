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Споткнулся и упал: мужчина застрял головой между поездом и платформой

В Аргентине голова пассажира застряла между поездом и платформой.

Об этом сообщает The Sun.

Сотрудникам железной дороги пришлось доставать его оттуда, наклонив вагон, они поймали его снизу.

Когда спасли, выяснилось, что он был пьян.

Так, выпрыгивая из пригородного поезда, споткнулся, упал и застрял головой между вагоном и платформой.

Читайте: Искал еду! В США медведь застрял в авто и изуродовал салон

Напомним, в Индии верблюд врезался в авто и застрял в нем.

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