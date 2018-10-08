Около 16.15 в Голосеевском районе Киева четверо мужчин в черной одежде похитили человека.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел вблизи Ощадбанка по улице Большая Васильковская, 28.
Пока неизвестно, кто именно был похищен.
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Полиция ввела в столице оперативный план Перехват.
Правоохранители ищут автомобиль Toyota Prado с номерами АА7301СВ. Известно, что он уехал в сторону улицы Лобановского.
Всех свидетелей инцидента просят обратиться в полицию по номеру 102.
Напомним, в Киевской области полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые похитили четырех детей из приюта.
Фото: dreamstime.
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