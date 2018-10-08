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В Киеве неизвестные на Toyota похитили человека, введен план Перехват

Около 16.15 в Голосеевском районе Киева четверо мужчин в черной одежде похитили человека.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вблизи Ощадбанка по улице Большая Васильковская, 28.

Пока неизвестно, кто именно был похищен.

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Полиция ввела в столице оперативный план Перехват.

Правоохранители ищут автомобиль Toyota Prado с номерами АА7301СВ. Известно, что он уехал в сторону улицы Лобановского.

Всех свидетелей инцидента просят обратиться в полицию по номеру 102.

Напомним, в Киевской области полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые похитили четырех детей из приюта.

Фото: dreamstime.

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