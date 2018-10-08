В Броварах 20-летний солдат совершил самоубийство в воинской части.

В военной части А3628, расположенной в Броварах Киевской области, повесился солдат, сообщает УНН со ссылкой на источники в медицинском учреждении.

Трагедия произошла в субботу, 6 октября.

По словам врачей, 20-летний служащий части умер до прибытия скорой.

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Недавно в военном учебном центре Десна на Черниговщине застрелился военнослужащий.

К слову, по данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за 4,5 года войны зафиксировано 843 случая смерти украинских военных от самоубийств и убийств.

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