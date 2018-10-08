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Нашли в туалете: под Харьковом в поезде умер военный

Под Харьковом в туалете поезда нашли тело убитого военного.

Потяг

Под Харьковом на станции Купянск-Узловой железнодорожники нашли в туалете поезда мертвого военного, сообщает NewsRoom, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По словам сослуживцев погибшего, старшина 59-й Гайсинской мотопехотной бригады возвращался из отпуска.

Правоохранители рассказали, что мужчина пошел в туалет, где ему стало плохо. Через некоторое время его нашли мертвым.

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Тело передали в морг, правоохранители сообщили родственникам военного о произошедшем. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

К слову, в Броварах 20-летний солдат совершил самоубийство в воинской части.

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