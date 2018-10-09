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Взрывы на складах боеприпасов возле Ични – КАРТА

Сегодня произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6 у города Ичня, которое находится в Черниговской области.

Взрывы в Ичне начались 9 октября в 3.30 утра.

Планируется эвакуировать около 19 тыс. человек.

Более 13 тыс. человек уже вывезены из опасной зоны.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

Результаты

Читайте: Взрывы в Ичне: 60 людям стало плохо из-за дыма Пожар в Ичне начался с четырех взрывов - Минобороны Что должно быть в сумке первой необходимости - список вещей

Напомним, как горели военные склады в Украине.

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