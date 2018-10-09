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Взрывы в Ичне: 60 людям стало плохо из-за дыма

Более 60 человек обратились за медпомощью из-за задымления, возникшего в связи с ЧП на артскладах Минобороны на Черниговщине.

9 октября произошли пожар и взрывы в Ичне на складах боеприпасов Минобороны.

В связи с возникшим задымлением на территории 6-го арсенала за медицинской помощью обратились 63 человека, сообщают в Черниговской облгосадминистрации.

Читайте: Первое видео взрывов складов боеприпасов в Ичне

В свою очередь в Минздраве сообщили, что по состоянию на 9.00 пострадавших нет. Из Ичнянской центральной районной больницы 163 пациента эвакуированы в другие больницы или выписаны домой.

Напомним, в Минобороны заявили, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

  • Поджог 40%, 34 голоса
    34 голоса 40%
    40%
  • Халатность 34%, 29 голосов
    29 голосов 34%
    34%
  • Кража 21%, 18 голосов
    18 голосов 21%
    21%
  • Диверсия 6%, 5 голосов
    5 голосов 6%
    6%
Всего голосов: 86
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