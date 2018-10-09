Более 60 человек обратились за медпомощью из-за задымления, возникшего в связи с ЧП на артскладах Минобороны на Черниговщине.
9 октября произошли пожар и взрывы в Ичне на складах боеприпасов Минобороны.
В связи с возникшим задымлением на территории 6-го арсенала за медицинской помощью обратились 63 человека, сообщают в Черниговской облгосадминистрации.
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В свою очередь в Минздраве сообщили, что по состоянию на 9.00 пострадавших нет. Из Ичнянской центральной районной больницы 163 пациента эвакуированы в другие больницы или выписаны домой.
Напомним, в Минобороны заявили, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.
Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне
- Поджог 40%, 34 голоса34 голоса 40%40%
- Халатность 34%, 29 голосов29 голосов 34%34%
- Кража 21%, 18 голосов18 голосов 21%21%
- Диверсия 6%, 5 голосов5 голосов 6%6%