Более 60 человек обратились за медпомощью из-за задымления, возникшего в связи с ЧП на артскладах Минобороны на Черниговщине.

9 октября произошли пожар и взрывы в Ичне на складах боеприпасов Минобороны.

В связи с возникшим задымлением на территории 6-го арсенала за медицинской помощью обратились 63 человека, сообщают в Черниговской облгосадминистрации.

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В свою очередь в Минздраве сообщили, что по состоянию на 9.00 пострадавших нет. Из Ичнянской центральной районной больницы 163 пациента эвакуированы в другие больницы или выписаны домой.

Напомним, в Минобороны заявили, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.