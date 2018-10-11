В Житомирской области первоклассник получил травму на школьном дворе – у него сломана рука и челюсть.

В Житомирской области первоклассник получил тяжелые травмы, только ступив на школьный двор.

Грузовик привез дрова в котельную, расположенную в глубине школьного двора.

Когда водитель разворачивался, машина задела шлагбаум – конструкция отскочила прямо на ребенка.

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Сейчас мальчик в областной больнице с переломами руки и челюсти. Он не может разговаривать и ест через трубочку.

Медики говорят, школьнику повезло, мог вообще погибнуть.

Не грозит ли опасность другим детям? Узнали Чрезвычайные новости.

Напомним, в Харькове убийца через балкон залез в квартиру 81-пенсионерки, убил ее и неделю жил с трупом.