В Житомирской области первоклассник получил травму на школьном дворе – у него сломана рука и челюсть.
В Житомирской области первоклассник получил тяжелые травмы, только ступив на школьный двор.
Грузовик привез дрова в котельную, расположенную в глубине школьного двора.
Когда водитель разворачивался, машина задела шлагбаум – конструкция отскочила прямо на ребенка.
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Сейчас мальчик в областной больнице с переломами руки и челюсти. Он не может разговаривать и ест через трубочку.
Медики говорят, школьнику повезло, мог вообще погибнуть.
Не грозит ли опасность другим детям? Узнали Чрезвычайные новости.
Напомним, в Харькове убийца через балкон залез в квартиру 81-пенсионерки, убил ее и неделю жил с трупом.
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