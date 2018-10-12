По улице Дегтяревской в Киеве легковой автомобиль частной охранной компании столкнулся с трамваем, который двигался в сторону станции метро Лукьяновская.
Об этом сообщает Вартові Еспресо.
Автомобиль шел на поворот перед трамваем, но не успел “проскочить” и избежать столкновения.
В результате аварии остановилось движение электротранспорта: на месте происшествия встали три трамваи, пассажиры которых были вынуждены пересесть на другой транспорт.
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Движение трамваев в направлении Лукьяновки заблокировано.
ДТП в Киеве заблокировало движение трамваев / 5 фотографий
Ранее на площади Тараса Шевченко в Киеве у трамвая №12 на ходу отвалилось колесо.
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