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ДТП в Киеве заблокировало движение трамваев

По улице Дегтяревской в Киеве легковой автомобиль частной охранной компании столкнулся с трамваем, который двигался в сторону станции метро Лукьяновская.

Об этом сообщает Вартові Еспресо.

Автомобиль шел на поворот перед трамваем, но не успел “проскочить” и избежать столкновения.

В результате аварии остановилось движение электротранспорта: на месте происшествия встали три трамваи, пассажиры которых были вынуждены пересесть на другой транспорт.

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Движение трамваев в направлении Лукьяновки заблокировано.

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ДТП в Киеве заблокировало движение трамваев / 5 фотографий

Ранее на площади Тараса Шевченко в Киеве у трамвая №12 на ходу отвалилось колесо.

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