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В Херсонской области семья отравилась грибами: отец и дочь умерли

В Херсонской области семья отравилась грибами, которые сама и собрала.

Лікарня

В Херсонской области семья отравилась собранными грибами. В результате происшествия умерла 8-летняя девочка и ее отец, мать находится в реанимации, сообщает Укринформ.

– В Алешковском районе семья, которая проживает в селе Великие Копани, собирала 6 октября грибы и употребляла их. 7 октября были госпитализированы мать и дочь, отец от госпитализации отказался. 11 октября 8-летняя девочка умерла, а 12 октября после полуночи 38-летнего отца обнаружили мертвым в собственном дворе, – говорится в сообщении.

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К слову, количество госпитализированных в результате отравления в детском саду г. Нетешин Хмельницкой выросло до 36.

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