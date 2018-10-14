Ночью на улице Набережно-Крещатицкой в Киеве Mercedes AMG на большой скорости влетел в отбойник. Погибли водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении.
Смертельное ДТП произошло около 3.50, передает Информатор.
Mercedes AMG ехал в направлении Речного вокзала.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в железную конструкцию отбойника.
Читайте: В Черновцах девушка попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram
В момент ДТП в авто находилось пять человек. Водитель и девушка на переднем сидении погибли сразу же. Трое пассажиров на заднем сидении травмировались, но не критично. Один из них был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи с сотрясением мозга. Остальные два парня не получили серьезных травм и увечий.
На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа и бригада медиков.
Все причины и обстоятельства устанавливает следствие.
Напомним, вчера в Киеве на проспекте Ватутина возле торгового центра Sky Mall столкнулись KIA и Seat. По предварительным данным, два человека погибли, пять в больнице.
Фото, видео: Александр Калинчук.