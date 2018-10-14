Ночью на улице Набережно-Крещатицкой в Киеве Mercedes AMG на большой скорости влетел в отбойник. Погибли водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении.

Смертельное ДТП произошло около 3.50, передает Информатор.

Mercedes AMG ехал в направлении Речного вокзала.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и влетел в железную конструкцию отбойника.

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В момент ДТП в авто находилось пять человек. Водитель и девушка на переднем сидении погибли сразу же. Трое пассажиров на заднем сидении травмировались, но не критично. Один из них был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи с сотрясением мозга. Остальные два парня не получили серьезных травм и увечий.

На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа и бригада медиков.

Все причины и обстоятельства устанавливает следствие.











В Киеве Mercedes влетел в отбойник, двое погибших / 6 фотографий

Напомним, вчера в Киеве на проспекте Ватутина возле торгового центра Sky Mall столкнулись KIA и Seat. По предварительным данным, два человека погибли, пять в больнице.

Фото, видео: Александр Калинчук.