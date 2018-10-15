В селе Великая Вулыга в Винницкой области нашли повешенным военнослужащего ВСУ.

Информация о гибели военнослужащего поступила с его военной части 15 октября.

Солдат 1988 года рождения был пулеметчиком взвода охраны и обороны батальона охраны, сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Родственники нашли его тело повешенным около четырех утра по адресу проживания его жены.

По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил.

По факту гибели военной прокуратурой Винницкого гарнизона тот же день открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в военной части под Киевом повесился солдат.

Фото: Nomadsoul1/Dreamstime