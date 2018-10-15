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В США на детском дне рождения застрелили 4 людей

На вечеринке по случаю первого дня рождения младенца в Южном Техасе (США) произошла стрельба.

Стрілянина

В результате конфликта двух дальних родственников погибли четыре человека, а пятый получил ранения, сообщает AP.

Все убитые – 62-летний дед и три его внука, которым 20, 22 и 25 лет.

Четвертый внук госпитализирован и отправлен на лечение на санитарном самолете в город Корпус Кристи.

По данным полиции, под стражей находятся двое подозреваемых: 20-летний парень и 37-летний отец младенца.

Читайте: Пуля пробила окно. Неизвестные обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна

К слову, недавно в Нью-Йорке застрелили рэпера Hollywood Play (Фрэнк Снайдер).

Фото: Pixabay

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