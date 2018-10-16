На Ивано-Франковщине в полицию позвонила женщина и сообщила, что убила своего новорожденного ребенка.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
На место происшествия сразу приехали правоохранители и медицинские работники. Помощь последних уже не понадобилась.
Работникам полиции удалось выяснить, что женщина родила мальчика в своем частном доме. Почти сразу после родов, она взяла в руки нож и нанесла младенцу 4 удара в область шеи, что привело к неминуемой смерти.
Идет следствие. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
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К слову, в Мелитополе Запорожской области отец в шизофреническом приступе зарезал 9-летнего сына.
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