PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / 4 удара в область шеи: на Ивано-Франковщине мать зарезала младенца/

4 удара в область шеи: на Ивано-Франковщине мать зарезала младенца

На Ивано-Франковщине в полицию позвонила женщина и сообщила, что убила своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

На место происшествия сразу приехали правоохранители и медицинские работники. Помощь последних уже не понадобилась.

Работникам полиции удалось выяснить, что женщина родила мальчика в своем частном доме. Почти сразу после родов, она взяла в руки нож и нанесла младенцу 4 удара в область шеи, что привело к неминуемой смерти.

Идет следствие. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте: В Киеве женщина выбросила младенца на мусорку

К слову, в Мелитополе Запорожской области отец в шизофреническом приступе зарезал 9-летнего сына.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Киевом парень из-за ревности забил мужчину до смерти
Зарезал во сне: в Запорожье отец убил 9-летнего сына
Вбивство бабусі у Харкові
В Харькове убийца задушил бабушку и неделю жил с ее трупом
Ударил ножом в бедро: в Киеве мужчина, защищаясь, убил знакомого
Отрезал голову и руки: в Днепре мужчина расчленил знакомого (18+)
В США застрелили рэпера Hollywood Play
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку
Били током и вырывали волосы. В Германии пара пытала женщин в собственном доме
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка