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Диван “выкинул”: британку парализовало после секса

Британка Клэр Басби судится с мебельной компанией после того, как ее парализовало после секса.

Инцидент произошел с Басби в 2013 году, сообщает Metro.

Все началось того, что женщина после ремонта купила новую мебель.

По словам Клэр, во время секса со своим партнером, ее “выкинуло” с середины раздвижного дивана. Женщина сильно ударилась головой и в результате осталась парализованной ниже пояса.

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В случившемся женщина обвиняет мебельную компанию, требуя у нее миллионную компенсацию.

Дело рассматривает Высокий суд Лондона. Компания производитель отрицает любую причастность к инциденту.

Ранее Факты ICTV писали, что в британском городе Ливерпуль пара с ожирением занялась сексом, в результате чего был разрушен трехэтажный дом.

Фото: Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

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