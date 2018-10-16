Британка Клэр Басби судится с мебельной компанией после того, как ее парализовало после секса.

Инцидент произошел с Басби в 2013 году, сообщает Metro.

Все началось того, что женщина после ремонта купила новую мебель.

По словам Клэр, во время секса со своим партнером, ее “выкинуло” с середины раздвижного дивана. Женщина сильно ударилась головой и в результате осталась парализованной ниже пояса.

Читайте: Соблазнил 6 тыс. женщин! В Италии известный плейбой умер во время секса

В случившемся женщина обвиняет мебельную компанию, требуя у нее миллионную компенсацию.

Дело рассматривает Высокий суд Лондона. Компания производитель отрицает любую причастность к инциденту.

Ранее Факты ICTV писали, что в британском городе Ливерпуль пара с ожирением занялась сексом, в результате чего был разрушен трехэтажный дом.

Фото: Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com