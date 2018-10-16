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Горячую дали. На Теремках в Киеве дворы залило кипятком

На проспекте Академика Грушкова в Голосеевском районе Киева сегодня утром прорвало трубу горячего водоснабжения.

На Теремках у Києві двори залило кип'ятком

В результате аварии в нескольких дворах на Теремках образовались озера с горячей водой, сообщает Telegram канал Kyiv LIVE.

– На Теремках прорвало трубу с горячей водой. Несколько дворов залило кипятком. Наши поздравления с началом отопительного сезона, – говорится в сообщении.

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На фото видно, как над лужами поднимается пар.

При этом в домах до сих пор нет горячей воды.

На днях из-за аварии на трубопроводе залило водой дорогу возле станции метро Политехнический институт на проспекте Победы.

ФотоKyiv LIVE

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