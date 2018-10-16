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На АЗС под Киевом грабители с ножом напали на спящих в авто людей

На стоянке у АЗС в 3-х километрах от Борисполя грабители с ножом обокрали водителя автомобиля и ранили пассажира.

ограбление

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Путешественники на красном джипе решили переночевать на стоянке у АЗС. Около 05.50 утра неизвестные сначала порезали правое левое колесо, а потом выбили стекло со стороны водителя и пытались вытянуть пострадавшего с водительского кресла, где он спал. Пострадавший был с товарищем и тот быстро среагировал и начал за руку тащить его назад в салон авто.

Все происходило очень быстро, прошло около 15 секунд. В итоге злоумышленники порезали товарищу пострадавшего руку, следы крови осталась на тротуарной плитке стоянки.

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Пострадавшему оборвали нагрудную сумку, денег в ней не было, только документы.

Действовали они быстро, профессионально, расчет был на то, что сонный человек быстро не среагирует.

Как предположил автор поста, он далеко не первая их жертва, за ночь они совершают несколько ограблений.

На АЗС установлены камеры, которые записали весь процесс ограбления на видео, но, судя по всему, камеры не смутили нападавших.

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На АЗС под Киевом грабители с ножом напали на спящих в авто людей / 4 фотографии

К слову, в польском городе Жары два украинца ограбили обменник, а затем попытались въехать в Украину.

Фото: dtp.kiev.ua.

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