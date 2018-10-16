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Трое погибших. Под Киевом легковой автомобиль влетел в грузовик

В Киевской области легковушка Volkswagen столкнулась с грузовиком Scania.

ДТП

В Киевской области на трассе Киев-Ковель легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Scania, в результате чего погибли 3 человека, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

– По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате чего 51-летний водитель и двое пассажиров авто Volkswagen от полученных травм погибли на месте аварии, – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают правоохранители и медики, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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К слову, в Киевской области, между Броварами и Калиновкой, около 2.00 ночи водитель Toyota Corolla сбил насмерть мужчину.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

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