В Кривом Роге произошло столкновение двух тепловозов на промышленном предприятии Северный горно-обогатительный комбинат.

В Кривом Роге на промышленном предприятии Северный горно-обогатительный комбинат столкнулись два железнодорожных состава, в результате чего 3 человек погибли, еще один травмирован, сообщает Первый городской.

Погибшим было 50, 48 и 35 лет. Все пострадавшие являются работниками Северного горно-обогатительного комбината.

На месте происшествия работают спасатели.





В Кривом Роге столкнулись тепловозы – три человека погибли / 3 фотографии

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Фото: Первый городской