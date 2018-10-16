Преступная группировка в закрытом Telegram-канале продавала персональные данные украинцев.

– В состав группы входило 3 человек. Они предлагали свои услуги по установке данных граждан и предоставлении в отношении них персональной информации. Предложения относительно своих услуг злоумышленники размещали на закрытом Telegram-канале, через который также происходило и получение заказов от клиентов, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Информацию в отношении граждан злоумышленники получали из баз данных одного из кредитных союзов и базы Государственной фискальной службы Украины (ГФС). При этом доступ к этим базам оказывали сотрудники этих организаций, которые входили в состав преступной группы.

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Оплата услуг клиентом происходила через доверенное лицо.

Проданная информация содержала паспортные данные, номера мобильных телефонов, банковские счета граждан, сведения о родственниках, близких лицах и имущества, находящегося в собственности.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.







В Киеве преступная группировка продавала банковские данные / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Австрии хакеры взломали смартфоны двух женщин, получили доступ к банковским данным и с каждого банковского счета перевели в Украину по несколько тысяч евро.

Фото: ГУ НП в Киевской области.