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В Польше напали на таксиста из Украины и угнали авто

В городе Ополе (Польша) задержали хулиганов, которые оскорбляли таксиста из Украины.

Таксі

В городе Ополе (Польша) полиция задержала хулиганов, которые оскорбляли таксиста из Украины, а потом угнали его авто, сообщает Radio Zet.

На таксиста напали трое молодых людей, а когда поняли, что он украинец, начали ему угрожать.

Молодые люди стали агрессивнее в своих высказываниях, из-за чего таксист вышел из авто и вызвал полицию. В это время один из пассажиров угнал такси.

Полиция вскоре задержала двух мужчин, которые находились в нетрезвом состоянии, а третьего поймали спустя еще несколько часов. Хулиганам грозит до 5 лет лишения свободы.

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К слову, в Белой Церкви задержали мужчину, который во время ссоры дважды ударил ножом 34-летнего брата и скрылся.

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