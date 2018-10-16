В Киевской области, между Броварами и Калиновкой, около 2.00 ночи водитель Toyota Corolla сбил насмерть мужчину.

Автомобиль двигался в сторону Броваров, когда напротив кафе Придорожное совершил наезд на пешехода, протянул его на капоте еще метров 60, после чего тот упал на асфальт, сообщает Информатор.

После падения мужчину протянуло еще около 30 м по дороге и оторвало ему ногу, а Toyota вылетела в кювет и врезалась в дерево.

По данным полиции, у машины не было тормозного пути.

Ее водителя госпитализировали в Броварскую больницу, а пешеход скончался на месте ДТП.

Правоохранители пытаются установить личность погибшего, которому на вид 25-30 лет.

Пока неизвестно, что делал мужчина на дороге – переходил или просто шел по трассе.



Оторвало ногу. Под Киевом Toyota сбила насмерть пешехода / 2 фотографии

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Напомним, под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и сбежал.

Фото, видео: Платон Бережной/Информатор