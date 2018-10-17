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Умерла во сне: на Одесщине после прививки скончалась 6-месячная девочка

В Измаиле во время дневного сна неожиданно умерла шестимесячная девочка.

В случившемся родители винят вакцинацию, но судебно-медицинская экспертиза причину смерти еще не подтвердила. Об этом сообщает БессарабияINFORM.

В конце прошлой недели, девочка прошла плановую вакцинацию от полиомиелита и гепатита индийским препаратом. Противопоказаний к вакцинации у ребенка не было. По словам матери, до и после прививки ребенок чувствовал себя хорошо.

16 октября во время дневного сна мать заметила, что ребенок перестал дышать и отправилась в ближайшее медучреждение. По прибытию в Дунайскую областную больницу медики старались реанимировать девочку, но попытка завершилась неудачей и врачи констатировали смерть.

18 октября судебно-медицинской экспертизе только предстоит выяснить причину смерти ребенка и доказать или опровергнуть ее связь с вакцинацией.

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К слову, в Черниговской области после прививки умер ребенок.

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