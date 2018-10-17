Киберполиция разоблачила трех киевлян, которые продавали персональные данные граждан.

Сотрудники киберполиции разоблачили трех жителей Киева, которые продавали персональные данные граждан и информацию с ограниченным доступом в Telegram-канале, сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

– Работники киберполиции установили: в состав группы входило три человека. Они предлагали свои услуги по установке данных граждан и предоставлению в отношении них персональной информации. Предложения относительно своих услуг злоумышленники размещали на закрытом Telegram-канале, через который также происходило и получение заказов от клиентов, – говорится в сообщении.

Информацию о гражданах злоумышленники получали из базы одного из кредитных союзов и базы Государственной фискальной службы. Доступ к базам давали сотрудники организаций, которые являлись членами преступной группировки.

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Оплата совершалась через доверенное лицо.

– Полицейские зафиксировали несколько случаев, когда участники преступной группы таким образом продали информацию в отношении граждан. Эта информация содержала паспортные данные, номера мобильных телефонов, банковские счета граждан, сведения о родственниках, близких лицах и имуществе, находящемся в собственности, – говорится в сообщении.

Во время обысков полицейские изъяли технику, которая использовалась в преступной деятельности, и накопители с персональными данными граждан Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК Украины (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).



Из базы Государственной фискальной службы похитили персональные данные украинцев / 2 фотографии

К слову, в Facebook заявили, что на социальную сеть была совершена кибератака, которая затронула около 50 млн аккаунтов.

Фото: пресс-служба Департамента киберполиции