На месте падения истребителя Су-27, который разбился 16 октября в Винницкой области, поисковый отряд нашел бортовой самописец.

– Черный ящик нашли, расследование проводится, – рассказал журналистам министр обороны Степан Полторак, передает Украинская правда.

Он также подтвердил, что один из двух погибших пилотов был офицером Нацгвардии США.

По его словам, трагедия произошла во время плановых совместных полетов в рамках международных учений Чистое небо-2018.

При этом Полторак отметил, что причины падения Су-27, который летом прошел ремонт, пока неизвестны.

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Напомним, 16 октября около 17.00 в районе села Уланов в Винницкой области в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Оба пилота погибли.

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