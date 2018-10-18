На Полтавщине задержали мужчину, который распространял детскую порнографию в интернете.

– 34-летнего жителя Полтавской области, который на протяжении года распространенял детскую порнографию через Интернет. По информации, материал он получал из разных источников и сбывал клиентам на территории Днепропетровской и Полтавской областей, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Во время обыска по месту его проживания полицейские изъяли компьютерную технику, электронные носители, содержащие более 100 видеороликов порнографического характера.

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По данному правонарушению открыто уголовное производство по ч. 4 ст.301 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.



Более 100 видео. На Полтавщине поймали распространителя детской порнографии / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Боярке Киевской области россиянин в течение года развращал 7-летнюю дочь своего товарища.

Фото: ГУ НП в Днепропетровской области.