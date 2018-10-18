В национальном парке Саксонская Швейцария (Германия) погиб киевлянин.
Украинец погиб в результате несчастного случая, сообщает Укринформ.
– Назвать имя погибшего я не могу, это противоречит законодательству. Однако я могу сообщить вам, что он, очевидно, прибыл из Киева, – сообщили в главном управлении полиции Дрездена.
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Расследование дела продолжается, но никаких указаний на то, что это могло быть убийством, нет.
В то же время сейчас остается не выясненным, почему мужчина перелез через перила, что привело к его падению и гибели.
Ранее Факты ICTV писали, что в Польше произошло лобовоестолкновение автомобиля Volkswagen Passat с микроавтобусом, в результате чего пострадали 8 человек. Среди них есть граждане Украины.
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