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Трагическая смерть в Германии: в горах разбился украинец

В национальном парке Саксонская Швейцария (Германия) погиб киевлянин.

Украинец погиб в результате несчастного случая, сообщает Укринформ.

– Назвать имя погибшего я не могу, это противоречит законодательству. Однако я могу сообщить вам, что он, очевидно, прибыл из Киева, – сообщили в главном управлении полиции Дрездена.

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Расследование дела продолжается, но никаких указаний на то, что это могло быть убийством, нет.

В то же время сейчас остается не выясненным, почему мужчина перелез через перила, что привело к его падению и гибели.

Ранее Факты ICTV писали, что в Польше произошло лобовоестолкновение автомобиля Volkswagen Passat с микроавтобусом, в результате чего пострадали 8 человек. Среди них есть граждане Украины.

Фото: dreamstime.

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