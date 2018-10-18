В Днепре Toyota столкнулась с груженой ГАЗелью, выехала на встречную полосу движения и протаранила фуру. В результате ДТП погиб пассажир легковушки.
Об этом сообщает Информатор.
Водитель Toyota не справился с управлением и автомобиль задел легковушку, врезался в ГАЗель, выехал на встречку и протаранил фуру.
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На месте происшествия погиб пассажир Toyota. Водители автомобилей не пострадали.
В Днепре Toyota врезалась в ГАЗель и протаранила фуру: есть жертвы / 5 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что ДТП с участием 7 авто произошло на улице Ярославской в Киеве. Причиной аварии стала эпилепсия 20-летнего водителя Mercedes S500.
Фото: Информатор.
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