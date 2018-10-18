В городе Лодзь (Польша) 20-летний украинский студент устроил пьяное ДТП. В результате чего погибла 21-летняя студентка из Украины.

ДТП спровоцировал 20-летний студент из Украины, в крови которого нашли 1,8 промилле алкоголя, сообщает Укринформ.

Водитель превысил допустимую скорость, въехал в здание, а затем в расположенный рядом автомобиль.

Виновник ДТП, а также его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к трагическим последствиям. Девушка погибла на месте, а парень с незначительными травмами попал в госпиталь.

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– Сегодня состояние здоровья 20-летнего украинца, который учится в Лодзинском университете, позволило привезти его в прокуратуру, где ему предъявлено обвинение в совершении ДТП,- сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.

Ранее Факты ICTV писали, что в Польше произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Passat с микроавтобусом, в результате чего пострадали 8 человек. Среди них есть граждане Украины.

Фото: John Gomez | Dreamstime.com