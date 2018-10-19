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Места не хватило: в Луцке убийцу выпустили из тюрьмы

В Луцке мужчину, осужденного за убийство несовершеннолетнего, выпустили из тюрьмы, потому что не было свободного места.

– Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй думал, что решил все свои вопросы, спокойно разгуливая улицами Луцка, а не тюремными коридорами, потому что в учреждении исполнения наказаний для него не хватило свободного места!, – рассказал заместитель главы ГПУ Евгений Енин в Facebook.

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Он добавил, что благодаря вмешательству ГПУ, осужденного уже этапировали к месту исполнения наказаний. В отношении сотрудников правоохранительных органов начато служебное расследование, а региональным прокуратурам поручили проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста.

Ранее Факты ICTV писали, що у Мелитополе Запорожской области отец в шизофреническом приступе зарезал 9-летнего сына.

Фото: dreamstime.

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