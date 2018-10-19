В районе города Бад-Дюркхайм (Германия) два человека погибли и два получили ранения во время спецоперации правоохранительных органов.

Об этом сообщает Bild.

– Была опасная ситуация и применялось огнестрельное оружие. На данный момент мы не можем сказать больше, – сказала пресс-секретарь местной полиции Сандра Гиршт, отказавшись уточнить детали.

По информации издания, оба пострадавших – силовики, которые получили серьезные ранения.

Читайте: Под Харьковом неизвестные открыли огонь по людям и захватили ферму

Отмечается, что в Бад-Дюркхайме были слышны выстрелы.

Над городом кружат вертолеты правоохранителей.

Напомним, 15 октября в центре немецкого Кельна злоумышленники захватили заложников в районе главного вокзала.

Фото: Bild.