В районе города Бад-Дюркхайм (Германия) два человека погибли и два получили ранения во время спецоперации правоохранительных органов.
Об этом сообщает Bild.
– Была опасная ситуация и применялось огнестрельное оружие. На данный момент мы не можем сказать больше, – сказала пресс-секретарь местной полиции Сандра Гиршт, отказавшись уточнить детали.
По информации издания, оба пострадавших – силовики, которые получили серьезные ранения.
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Отмечается, что в Бад-Дюркхайме были слышны выстрелы.
Над городом кружат вертолеты правоохранителей.
Напомним, 15 октября в центре немецкого Кельна злоумышленники захватили заложников в районе главного вокзала.
Фото: Bild.
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