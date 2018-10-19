Сегодня в Киеве произошло смертельное ДТП. Мужчина погиб под колесами автобуса.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По неподтвержденной информации очевидцев, на остановке выясняли отношения двое мужчин. При приближении автобуса один толкнул своего оппонента под колеса.
На месте работает скорая и полиция. Подробности уточняются. Будьте осторожны на дорогах, берегите себя.
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К слову, во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автопоезда.
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