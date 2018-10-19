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Отгрыз оба уха и пальцы: на Донетчине пес полчаса терзал 2-летнего мальчика

В Славянске, Донецкой области, обычный дворовый пес разорвал 2-летнего мальчика, отгрыз ему оба ушка и три пальца на руке.

Все это произошло пока мать спокойно спала в доме. Кинологи говорят, что издевательства животного над мальчиком продолжались довольно долго, примерно 20-30 минут.

Когда мать заметила отсутствие сына, выбежала во двор, а там – собака просто разрывал уже окровавленного ребенка и пытался затащить к себе в будку! Мальчик выжил только чудом. Но теперь останется инвалидом на всю жизнь и врачи не спешат что-то прогнозировать.

Как могла произойти такая ужасная трагедия- смотрите в сюжете программы Чрезвычайные новости.

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К слову, в Одессе овчарка забежала на территорию санатория, где покусала человека и загрызла его шпица.

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