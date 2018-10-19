Прокуратура Киева разоблачила и задержала при получении взятки заместителя директора госпредприятия Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту Ледовый стадион.
Чиновник требовал и получил 560 тыс. грн от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрокабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона, сообщает столичная прокуратура.
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Деньги чиновник получил в два этапа, его задержали с поличным после получения второй части.
Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.
Замдиректора Ледового стадиона в Киеве попался на крупной взятке / 3 фотографии
К слову, летом правоохранители задержали за взяточничество мэра города Сколе. Это второй случай вымогательства Владимиром Москалем за неполных 3 года.
Фото: Прокуратура міста Києва
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