В США в штате Южная Каролина провалился пол в одном из клубов.

В штате Южная Каролина (США) в одном из клубов провалился пол, в результате чего пострадали 30 человек, сообщает Associated Press.

– В результате провала пола во время вечеринки, возле кампуса университета Клемсона в Южной Каролине, пострадали около 30 человек, – говорится в сообщении.

Часть пола обвалилась на первом этаже, когда люди танцевали. Из-за этого десятки людей провалились в подвал.

Пострадавших госпитализировали в местные больницы.

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К слову, в Луцке мужчину, осужденного за убийство несовершеннолетнего, выпустили из тюрьмы, потому что не было свободного места.