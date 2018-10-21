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В России горит металлургический завод, есть угроза взрыва

Во Владикавказе (Северная Осетия, Россия) произошел пожар на металлургическом заводе Электроцинк. Погиб один спасатель. На месте сохраняется угроза взрыва.

Пожар на металлургическом заводе Электроцинк во Владикавказе (Северная Осетия) начался в электролитном цеху, пишет Интерфакс.

– Было установлено, что происходит открытое горение зала электролиза цеха электролиза, произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров, а также обрушение стены, – сказал первый заместитель начальника ГУ МЧС по Северной Осетии Юрий Землянский.

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Сейчас огонь охватил территорию в 4,5 тыс. кв. м.

По данным МЧС РФ, в результате тушения пожара погиб один спасатель, еще двое пострадали.

Среди персонала завода жертв нет. Производство в ночную смену не велось, поэтому людей в помещении не было.

Кроме того, из-за выделения водорода на заводе сохраняется угроза взрыва.

Ранее из-за пожара на промпредприятии в Харькове произошла утечка кислоты.

Фото: Электроцинк

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