Во Владикавказе (Северная Осетия, Россия) произошел пожар на металлургическом заводе Электроцинк. Погиб один спасатель. На месте сохраняется угроза взрыва.

Пожар на металлургическом заводе Электроцинк во Владикавказе (Северная Осетия) начался в электролитном цеху, пишет Интерфакс.

– Было установлено, что происходит открытое горение зала электролиза цеха электролиза, произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров, а также обрушение стены, – сказал первый заместитель начальника ГУ МЧС по Северной Осетии Юрий Землянский.

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Сейчас огонь охватил территорию в 4,5 тыс. кв. м.

По данным МЧС РФ, в результате тушения пожара погиб один спасатель, еще двое пострадали.

Среди персонала завода жертв нет. Производство в ночную смену не велось, поэтому людей в помещении не было.

Кроме того, из-за выделения водорода на заводе сохраняется угроза взрыва.

Ранее из-за пожара на промпредприятии в Харькове произошла утечка кислоты.

Фото: Электроцинк