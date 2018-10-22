Полиция задержала соучастника нападения на ювелирный магазин в Киеве в августе 2018 года, во время которого погиб охранник.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, правоохранители установили личность второго нападавшего, который стрелял из автомата.

Первого мужчину задержали ранее в Одессе.

Получив разрешение суда, сотрудники корда столичной полиции задержали его. Фигурант – гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения.

На месте совершения преступления были изъяты следы крови злоумышленников, а уже во время расследования в установленный законом способ полицейские отобрали биологические образцы у группы лиц, подозреваемых в причастности к разбойному нападению и убийству охранника.

Читайте: Забег в магазин и угрожал взрывом – в Киеве задержали мужчину с гранатой

Известно, что полицейские установили третьего нападавшего на ювелирный магазин.

Он также гражданин Российской Федерации, который после совершения преступления сразу уехал в Россию. Поэтому готовятся материалы для объявления его в международный розыск.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в августе на улице Щербакова в Киеве трое мужчин в масках ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника.