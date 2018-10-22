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Еще один взрыв в Керчи: пострадала женщина

В Керчи, в офисе рядом с политехническим колледжем, произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва в офисе рядом с политехническим колледжем в Керчи помещение было частично разрушено и пострадала женщина, сообщил РИА Новости помощник начальника ГУМЧС по региону Владимир Иванов.

– В 12.30 в понедельник в помещении офиса на улице Войкова, 1-а в Керчи, при замене газовых баллонов сорвало клапан, образовалась газовоздушная смесь. От искры произошел хлопок, выбило окна, двери, пострадала женщина, она госпитализирована, — сообщил он.

Произошло возгорание вещей. На место прибыли две бригады пожарно-спасательной службы.

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Напомним, в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв.  13 человек погибли, около 50 пострадали. Большинство погибших и пострадавших – подростки.

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