В Керчи, в офисе рядом с политехническим колледжем, произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва в офисе рядом с политехническим колледжем в Керчи помещение было частично разрушено и пострадала женщина, сообщил РИА Новости помощник начальника ГУМЧС по региону Владимир Иванов.

– В 12.30 в понедельник в помещении офиса на улице Войкова, 1-а в Керчи, при замене газовых баллонов сорвало клапан, образовалась газовоздушная смесь. От искры произошел хлопок, выбило окна, двери, пострадала женщина, она госпитализирована, — сообщил он.

Произошло возгорание вещей. На место прибыли две бригады пожарно-спасательной службы.

Читайте: Теракт в Керчи: корпус колледжа может стать мемориалом

Напомним, в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. 13 человек погибли, около 50 пострадали. Большинство погибших и пострадавших – подростки.