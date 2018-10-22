В столичном роддоме 32-летняя женщина выпала из окна палаты на седьмом этаже.
– Из окна дома на улице Баггоутовской выпала 32-летняя роженица. На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины, которая несколько дней назад родила двойню. Тело направили судебно-медицинскую экспертиз3у, – рассказали в
пресс-службе столичной полиции.
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По факту гибели роженицы начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.
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Ранее Факты ICTV писали , что в Киеве
мужчину толкнули под автобус.
Фото: dreamstime.
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