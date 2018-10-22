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В Киеве с окна выпала женщина, родившая двойню

В столичном роддоме 32-летняя женщина выпала из окна палаты на седьмом этаже.

– Из окна дома на улице Баггоутовской выпала 32-летняя роженица. На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины, которая несколько дней назад родила двойню. Тело направили судебно-медицинскую экспертиз3у, – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Читайте: В Киеве мужчина выпрыгнул с 24-го этажа

По факту гибели роженицы начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали , что в Киеве мужчину толкнули под автобус.

Фото: dreamstime.

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