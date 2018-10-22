В Киеве задержали мужчину с гранатой, который угрожал взорвать магазин.

В Киеве полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать магазин на улице Богатырской, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

О том, что в магазин ворвался неизвестный и угрожал взорвать гранату, полицейским сообщила продавщица магазина.

Когда прибыли правоохранители, мужчины в магазине уже не было, заявитель смогла предоставить его детальное описание.

– Полицейские начали отрабатывать прилегающую территорию и вскоре обнаружили мужчину, похожего по ориентировке. Он начал заметно нервничать, как только полицейские приблизились к нему и всячески избегал разговора с инспекторами. А в помойке неподалеку патрульные обнаружили предмет, похожий на гранату. Впоследствии гражданин признался, что это его граната, а действия, которые он совершил в магазине – просто неудачная шутка, – говорится в сообщении.

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К слову, в индийском штате Уттар-Прадеш группа обезьян забросала 72-летнего мужчину кирпичами.

Фото: пресс-служба патрульной полиции