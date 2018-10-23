В Донецкой области подорвался на взрывном устройстве автомобиль ремонтников, которые выехали восстанавливать водопровод Горловка – Торецк.

Его водитель контужен, другие члены бригады не пострадали, сообщает КП Компания Вода Донбасса.

– Сегодня бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водопроводе Горловка – Торецк. По пути к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторванный бензобак, – говорится в сообщении.

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Отмечается также, что по этой причине сегодня работы по восстановлению водоснабжения Торецка приостановлены.

Напомним, 16 октября из-за порыва водопровода Горловка-Торецк диаметром 900 мм, который произошел в районе Горловки (в так называемой серой зоне), без воды остались более 42 тыс. человек.

Фото: dpchas.com.ua