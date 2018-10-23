В Москве (РФ) у 18-летнего студента в кармане брюк взорвался iPhone. Парня доставили в НИИ им. Склифосовского с ожогами.

Об этом пишет Московский комсомолец.

Мать пострадавшего сообщила, что iPhone сыну купили пять месяцев назад.

Студент поехал в Зеленоград, чтобы навестить свою бабушку. После этого он направился в военкомат за повесткой, а оттуда – на остановку автобуса. В это время смартфон, находившийся в кармане брюк, взорвался.

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Из-за взрыва оплавилась одежда в районе промежности и на груди.

Один из автомобилистов, ставший очевидцем происшествия, отвез студента обратно к бабушке, та вызвала скорую помощь.

К слову, iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки на пятый день использования. В результате задняя панель отделилась от остального корпуса.

Фото: dreamstime.