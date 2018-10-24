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Ходили по селу в поисках пищи: в Киевской области мужчина похитил 28 вьетнамцев

В Киевской области мужчина удерживал нелегально 28 вьетнамцев. Сейчас иностранцами занимаются правоохранители.

– Среди ночи в полицию Киевской области начали звонить жители пгт Глеваха, что на Васильковщине. Люди рассказали, что по селу ходят иностранцы и просят поесть. Сейчас сотрудники Васильковского райотдела осуществляют полицейскую заботу в отношении 28 вьетнамцев, кормят их, общаются с помощью переводчиков, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

В дальнейшем они будут переданы работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Мужчина, который удерживал вьетнамцев задержан.

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Ходили по селу в поисках пищи: в Киевской области мужчина похитил 28 вьетнамцев / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области полиция задержала молодого человека, который поджег мужчину, выбивая признание.

Фото: ГУ НП в Киевской области.

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