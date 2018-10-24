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На Донбассе застрелен снайпером 34-летний боец ООС

На Донбассе погиб украинский военный венгерского происхождения Александр Ур.

Об этом сообщает пресс-служба 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Закарпатский легион в Facebook.

– Украинский венгр, старший солдат Александр Александрович Ур погиб вчера, 23 октября, от пули вражеского снайпера во время выполнения боевой задачи, – говорится в сообщении.

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Трагический случай произошел вблизи населенного пункта Волноваха Донецкой области.

В сообществе также опубликовали видео, на котором солдат дает свое последнее короткое интервью.

34-летний военный был родом из Ужгородского района. У него осталась жена и годовалая дочь.

Напомним, 16 октября на Донбассе от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.

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