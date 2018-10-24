На улице Академика Заболотного в Киеве сегодня днем перевернулся грузовик Volvo, который двигался в сторону Столичного шоссе. Водителя госпитализировали с травмой руки.

По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость и не удержал грузовик на дороге, сообщает Информатор.

В результате ДТП фура с кофейной продукцией перевернулась на правый бок снесла отбойник и зависла на краю обрыва.

При этом грузовик занял две полосы и создал огромную пробку.

Дорогу освободят только после проведения следственных действий.











На Окружной в Киеве перевернулась фура и перекрыла 2 полосы / 6 фотографий

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К слову, в сети появилось видео ДТП на проспекте Леси Украинки, во время которого автокран снес 21 авто.

Фото, видео: Максим Торпан/Информатор