PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Окружной в Киеве перевернулась фура и перекрыла 2 полосы/

На Окружной в Киеве перевернулась фура и перекрыла 2 полосы

На улице Академика Заболотного в Киеве сегодня днем перевернулся грузовик Volvo, который двигался в сторону Столичного шоссе. Водителя госпитализировали с травмой руки.

ДТП з фурою

По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость и не удержал грузовик на дороге, сообщает  Информатор.

В результате ДТП фура с кофейной продукцией перевернулась на правый бок снесла отбойник и зависла на краю обрыва.

При этом грузовик занял две полосы и создал огромную пробку.

Дорогу освободят только после проведения следственных действий.

image image image image image image
На Окружной в Киеве перевернулась фура и перекрыла 2 полосы / 6 фотографий

Читайте: Залог за ввоз авто. Водителям евроблях готовят сюрприз

К слову, в сети появилось видео ДТП на проспекте Леси Украинки, во время которого автокран снес 21 авто.

Фото, видео: Максим Торпан/Информатор

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка