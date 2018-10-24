В результате сильных порывов ветра сегодня в Ужгороде упало несколько деревьев.
Об этом сообщает в Facebook Ужгородский горсовет.
По состоянию на 15.00, упало дерево на улице Яна Гуса, 37, повредив забор и крышу частного дома, а на улице Мукачевской упал тополь.
Кроме того, в Ротари-парке отломалась большая ветка каштана, а на улице Мытной – ветвь клена.
Читайте: Первый снег в Киеве – синоптики назвали дату
Также, на проспекте Свободы, 33 поломалась ива и повредила окна квартиры на третьем этаже, на Православной набережной ветер поломал две софоры, на Киевской набережной от каштана отломилась ветка, а на улице Ивана Франко ветер с корнем вывернул тую.
Отмечается, что на месте работает комиссия из чиновников горсовета и патрульной полиции.
Непогода в Ужгороде: ветер повалил деревья на дома и заборы / 3 фотографии
К слову, сегодня в Карпатах выпал снег и похолодало.
Фото: Ужгородська міськрада
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+