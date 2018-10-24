В результате сильных порывов ветра сегодня в Ужгороде упало несколько деревьев.

Об этом сообщает в Facebook Ужгородский горсовет.

По состоянию на 15.00, упало дерево на улице Яна Гуса, 37, повредив забор и крышу частного дома, а на улице Мукачевской упал тополь.

Кроме того, в Ротари-парке отломалась большая ветка каштана, а на улице Мытной – ветвь клена.

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Также, на проспекте Свободы, 33 поломалась ива и повредила окна квартиры на третьем этаже, на Православной набережной ветер поломал две софоры, на Киевской набережной от каштана отломилась ветка, а на улице Ивана Франко ветер с корнем вывернул тую.

Отмечается, что на месте работает комиссия из чиновников горсовета и патрульной полиции.





Непогода в Ужгороде: ветер повалил деревья на дома и заборы / 3 фотографии

К слову, сегодня в Карпатах выпал снег и похолодало.

Фото: Ужгородська міськрада