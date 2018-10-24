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В Нью-Йорке перехватили бомбы, отправленные в Белый дом и офис CNN

В Белый дом и нью-йоркскую редакцию CNN отправили бомбы, которые были перехвачены.

Об этом сообщает BNO News.

Подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

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Корреспондент CNN Эрик Левенсон в своем Twitter сообщил, что редакцию CNN эвакуировали из-за подозрительной посылки.

К слову, сегодня в доме Хиллари и Билла Клинтонов нашли самодельную бомбу.

Напомним, 22 октября аналогичное устройство нашли в почтовом ящике возле нью-йоркского дома миллиардера Джорджа Сороса. На бомбу наткнулся сотрудник одного из учреждений, который вызвал полицию. Устройство не сработало, поэтому контролируемый взрыв произвели прибывшие саперы.

Фото: Twitter.

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