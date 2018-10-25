PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Киевщине директор агрофирмы убил подчиненного из охотничьего ружья/

На Киевщине директор агрофирмы убил подчиненного из охотничьего ружья

Полицейские Киевской области разыскивают 45-летнего директора агрофирмы, подозреваемого в убийстве подчиненного из охотничьего ружья.

Католиченко Вадима Владимировича 1973 г.р. разыскивают по подозрению в умышленном убийстве 33-летнего мужчины.

По информации, инцидент произошел 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района.

Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного работника, после чего скрылся на автомобиле Renault Kangoo.

Фото: Нацполіція

По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни.

Продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения злоумышленника.

Читайте: Дело Ноздровской: убийце сестры правозащитницы дали 7 лет тюрьмы

Открыто уголовное производство по статье Умышленное убийство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщите ее полицейским на бесплатную спецлинию 102.

Ранее в Сумской области неизвестные обстреляли авто бизнесмена. После покушения мужчину госпитализировали.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В супермаркете США застрелили двух человек – СМИ
Суд над вбивцею сестри Ноздровської
Дело Ноздровской: убийце сестры правозащитницы дали 7 лет тюрьмы
Ходили по селу в поисках пищи: в Киевской области мужчина похитил 28 вьетнамцев
Покушение на Сумщине: по авто бизнесмена выпустили 18 пуль, он ранен
Под Днепром студенты “от скуки” напали на бездомных – есть жертвы
Разбой ювелирки в Киеве: задержан россиянин
Скандал с Саудовской Аравией: что произошло и будет ли мировой бойкот
4 удара в область шеи: на Ивано-Франковщине мать зарезала младенца
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка