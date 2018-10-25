Полицейские Киевской области разыскивают 45-летнего директора агрофирмы, подозреваемого в убийстве подчиненного из охотничьего ружья.

Католиченко Вадима Владимировича 1973 г.р. разыскивают по подозрению в умышленном убийстве 33-летнего мужчины.

По информации, инцидент произошел 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района.

Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного работника, после чего скрылся на автомобиле Renault Kangoo.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни.

Продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения злоумышленника.

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Открыто уголовное производство по статье Умышленное убийство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщите ее полицейским на бесплатную спецлинию 102.

Ранее в Сумской области неизвестные обстреляли авто бизнесмена. После покушения мужчину госпитализировали.

Фото: Pixabay