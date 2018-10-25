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Вспышка кори на Буковине: заболели 45 школьников и беременная учительница

В селе Рукшин Черновицкой области одновременно заболели 45 школьников и беременная учительница.

В Хотинскую районную больницу госпитализировали 8 школьников, пишет Украина молодая.

Дети жаловались на общую слабость, головную боль, лихорадку и рвоту, не было прививок против кори.

Читайте: Вспышка кори на Закарпатье: в одной школе заболели 18 дете

Школу, где заболели 45 детей и учительница, закрыты на карантин.

Ранее Факты ICTV писали, что в двух школах Шаргородского района Винницкой области из-за увеличения случаев заболевания корью приостановили учебный процесс.

Фото: dreamstime.

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