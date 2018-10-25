24 октября в супермаркете Джефферсонтауна (штат Кентукки, США) неизвестный застрелил двух человек.

Об этом сообщил местный телеканал WAVE 3.

Свидетели происшествия рассказали телеканалу, что стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке около магазина.

По информации полиции, неизвестный мужчина вошел в магазин и несколько раз выстрелил в человека внутри. Выйдя из магазина, подозреваемый столкнулся с женщиной на стоянке и также выстрелил в нее. От полученных ранений оба человека умерли.

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После этого подозреваемый вел перестрелку с неизвестным вооруженным гражданином на стоянке. О личности второго стрелявшего и его причастности к стрельбе в магазине и убитых не сообщается.

По словам начальника местной полиции Сэма Роджерса, подозреваемый находится под стражей.

– Не было никакого известного мотива, и кажется, что жертвы были расстреляны наугад, – сказал он.

Ранее в результате стрельбы в Торонто погиб рэпер Smoke Dawg.

Фото: WAVE 3.